Aydın'da yük treni raydan çıktı, seferler durduruldu (2)

SEFERLER 11 SAAT SONRA BAŞLATILDI

Aydın'da, saat 01.00'de, yük treninin raydan çıkmasıyla durdurulan Denizli- İzmir tren seferleri, 11 saatlik çalışmanın ardından saat 12.00'de yeniden başlatıldı. Yük treni, raylara çıkarılıp, götürüldükten sonra seferler normale döndü. Demir yolunda çalışma yürütülürken, Denizli, İzmir ve Aydın'da trenle yolculuk yapacaklar ise diğer ulaşım araçlarını kullandı. Aydın Tren Garı'na çalışma yapılırken, gelen bazı yolcular da tren seferi olmadığını duyunca beklemeden ayrıldı.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)

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