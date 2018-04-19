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Aydın'da yük treni raydan çıktı, seferler durduruldu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 16:01 | Son Güncelleme

SEFERLER 11 SAAT SONRA BAŞLATILDI Aydın'da, saat 01.00'de, yük treninin raydan çıkmasıyla durdurulan Denizli- İzmir tren seferleri, 11 saatlik çalışmanın ardından saat 12.00'de yeniden başlatıldı.

Aydın'da yük treni raydan çıktı, seferler durduruldu (2)

SEFERLER 11 SAAT SONRA BAŞLATILDI
Aydın'da, saat 01.00'de, yük treninin raydan çıkmasıyla durdurulan Denizli- İzmir tren seferleri, 11 saatlik çalışmanın ardından saat 12.00'de yeniden başlatıldı. Yük treni, raylara çıkarılıp, götürüldükten sonra seferler normale döndü. Demir yolunda çalışma yürütülürken, Denizli, İzmir ve Aydın'da trenle yolculuk yapacaklar ise diğer ulaşım araçlarını kullandı. Aydın Tren Garı'na çalışma yapılırken, gelen bazı yolcular da tren seferi olmadığını duyunca beklemeden ayrıldı.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)

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Aydın'da yük treni raydan çıktı, seferler durduruldu (2)Aydın'da yük treni raydan çıktı, seferler durduruldu (2)Aydın'da yük treni raydan çıktı, seferler durduruldu (2)

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