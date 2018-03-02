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Aydın'da Zeytin Dalı Harekatı'na destek konvoyu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 00:31 | Son Güncelleme

Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla yaklaşık 200 araçlık konvoy oluşturuldu

Aydın'da, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla, araçlara Türk bayrağı asılarak konvoy oluşturuldu.

Renault Clup 09, Connect Team Aydın ve Toyata Team Aydın topluluklarının üyeleri, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğin yanında olduklarını hissettirmek ve moral vermek amacıyla Işıklı Mahallesi'nde toplandı.

Türk bayrakları asılı yaklaşık 200 araçla konvoy oluşturan gruptakiler, Adnan Menderes Bulvarı'na oradan da Malazgirt Meydanı'na gitti.

Meydanda toplanan gruptakiler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde slogan attı.

Grup adına konuşan Renault Clup 09 yöneticisi Gökhan Dönmez, amaçlarının harekatta görevli Mehmetçiğe destek vermek olduğunu belirtti.

Dönmez, "İnşallah bundan sonra şehit haberi duymadan harekatımızın tamamlandığını, amacına ulaştığını görürüz. Hepsi Allah’a emanet olsun, hakkını helal etsin. Ülkemiz için, vatanımız için, toprak bütünlüğümüz için her zaman vatanımızı korumaya hazırız." dedi.

Konvoya katılan kadınlardan Faden Yolcu da oğlunun Şanlıurfa'da asker olduğunu ifade ederek, "Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Türk askerimize destek için buradayız. Allah onların yardımcısı olsun. Her zaman onların arkasındayız." diye konuştu.

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Afrin Aydın destek konvoy

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