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Aydın'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 23:45 | Son Güncelleme

İYİ Parti seçim otobüsünün de karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Aydın'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, iftar programından dönen Süleyman Dibekçi idaresindeki 09 JV 784 plakalı İYİ Parti'ye ait seçim otobüsü ile Çine'den Aydın istikametine seyreden Ahmet Akkurt yönetimindeki 09 LJ 108 plakalı otomobil Çiftlikköy kavşağında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride geçen otobüs, Aydın istikametinden Çine yönüne giden Nevzat Yapıcı kontrolündeki 09 VB 004 plakalı hafif ticari araca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şoförle birlikte otomobilde yaralanan, Nilgün Akkurt, Nehir Akkurt, Asya Akkurt, Sevil Kaygusuz ve Hanem Kaygusuz ambulansla ildeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
ambulans OTOBÜS polis trafik kazası yaralı

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