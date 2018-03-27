Aydın'daki cinayet

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kişiyi bıçaklayarak öldürmek suçundan yargılanan tutuklu sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Nazilli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Mehmet Kaştı, öldürülen Bahri Onhan'ın ailesi ve tarafların avukatları katıldı.

Kaştı, önceki duruşmalardaki savunmalarının geçerli olduğunu aktararak, "Suçsuzum, beraatime karar verilsin." dedi.

Mahkeme heyeti, tarafların avukatlarınca yapılan savunmaların ardından Kaştı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Kararın ardından Onhan'ın ailesi Evranlı Mezarlığı'na giderek öldürülen çocuklarını mezarı başında andı.

Anne Refika Onhan, "Adalet yerini buldu" diyerek gözyaşı döktü.

Onhan'ın yakınlarından Engin Yılmaz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, sanığın, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldığını belirtti. Yılmaz, "Türk mahkemesinin ve Türk hakimlerinin vermiş olduğu bu karardan dolayı ailece büyük bir sevinç duyuyoruz. Her ne olursa olsun 27 yaşında bir oğlumuz topraktan dışarıya çıkmayacak ama en azından annemizin ve babamızın yüreğine su serpildi." dedi.

- Olay

Nazilli ilçesinde, 19 Şubat 2017'de 8. Deve Güreşleri Festivali'ni izleyen iki grup arasında çıkan kavgada Bahri Onhan (28) bıçaklanarak öldürülmüş, olayın faali Mehmet Kaştı gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.