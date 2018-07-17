Aydın'daki cinayet

Aydın'ın Çine ilçesinde eniştesini tabancayla öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı yakalandı.
Çaltı Mahallesi'nde eniştesi Burhan Eroğlu'nu tabancayla vurup kaçan H.A.U, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Çakırbeyli Kavşağı yakınlarında yakalandı.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen H.A.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Burhan Eroğlu ile H.A.U. arasında dün alacak meselesi yüzünden tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu H.A.U, Eroğlu'nu silahla ateş ederek öldürüp kaçmıştı.
Bedelli askerlikte flaş gelişme! 25 değil 28 gün olacak!
Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı! Marmara'da Edirne'yi vuran şiddetli sağanak İstanbul'a geliyor
Olay yaratacak ifade! 'Muharrem İnce sarhoştu' iddiasını o mu ortaya attı?
Fareler İrlanda'yı işgal etti! Durdurulamıyor!
Bir zamanlar göçmen olarak geldiği ülkede şimdi paraya para demiyor
Tatil cennetinde tsunami şoku!
CHP'de son dakika gelişmesi! Muhalifler imza sayısını açıkladı
Yozgat'ta 8 milyon yıllık fosil!
Gelini almaya kayıkla geldi! Görenler şaşkına döndü
Bodrum’da alevli gece! Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı
Okuyucu Yorumları 0 yorum