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Aydın'daki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 21:02 | Son Güncelleme

Çine ilçesinde eniştesini tabancayla öldürüp kaçan zanlı gözaltına alındı

Aydın'ın Çine ilçesinde eniştesini tabancayla öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı yakalandı.

Çaltı Mahallesi'nde eniştesi Burhan Eroğlu'nu tabancayla vurup kaçan H.A.U, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Çakırbeyli Kavşağı yakınlarında yakalandı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen H.A.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Burhan Eroğlu ile H.A.U. arasında dün alacak meselesi yüzünden tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu H.A.U, Eroğlu'nu silahla ateş ederek öldürüp kaçmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet enişte tabanca

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