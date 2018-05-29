Aydın'daki cinayet ve intihar

Aydın'da öldürülen karı koca ile intihar eden oğullarının cenazeleri Isparta'da defnedildi.
Suna (42), Adem (47) ve Mert Ali Doğru'nun (17) cenazeleri, Yalvaç ilçesi Hüyüklü Belde Camisi'ne getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, belde mezarlığında toprağa verildi.
Ailenin kızları Pınar Doğru, gözyaşlarına hakim olamadı.
Ailenin akrabası ve Hüyüklü Belde Belediye Başkanı Hasan Yıldız, son derece üzücü ve acı bir durumla karşılaştıklarını söyledi.
Çift arasında birtakım sorunlar olduğunu dile getiren Yıldız, "Hazin bir durum. Birkaç senedir ailevi problemleri vardı ama en son 'Anlaştık, barıştık' demişlerdi. En son görüşmemizde 'Düzeldik, iyiyiz' dediler. Misafir olarak yanlarında kalan bir tanıdığımız iyi ve mutlu olduklarını söylemişti. Geriye bir tek üniversitede okuyan kızları kaldı." dedi.
Anne ve babasını 28 Mayıs'ta uykudayken tabancayla öldüren Mert Ali Doğru, 4 katlı apartmanın çatı katında aynı silahla intihar etmişti.
15 Temmuz'un kan donduran yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Marmara Üniviersitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'ne öğrenci alınmayacak mı?
Yunanistan, Muharrem İnce haberiyle karıştı!
Belçika'da silahlı saldırı!
Hikayeleri ile dehşete düşüren 10 fotoğraf
Instagram'ın büyük tuzağına dikkat
Drakula Trabzon'da ortaya çıktı! Görüldüğü yer karantinaya alındı
İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'dan valilere sert tepki: Bedelini ödeyecekler
Süleyman Soylu'dan çok sert sözler: Ey zavallılar, Erdoğan'dan kurtulmak için yanlış adamlar seçtiniz
Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü
Hatay'da Asi Nehri'ne giren dalgıç boğularak can verdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum