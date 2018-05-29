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Aydın'daki cinayet ve intihar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 15:11 | Son Güncelleme

Öldürülen çift ile intihar eden oğullarının cenazeleri Isparta'da toprağa verildi

Aydın'da öldürülen karı koca ile intihar eden oğullarının cenazeleri Isparta'da defnedildi.

Suna (42), Adem (47) ve Mert Ali Doğru'nun (17) cenazeleri, Yalvaç ilçesi Hüyüklü Belde Camisi'ne getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, belde mezarlığında toprağa verildi.

Ailenin kızları Pınar Doğru, gözyaşlarına hakim olamadı.

Ailenin akrabası ve Hüyüklü Belde Belediye Başkanı Hasan Yıldız, son derece üzücü ve acı bir durumla karşılaştıklarını söyledi.

Çift arasında birtakım sorunlar olduğunu dile getiren Yıldız, "Hazin bir durum. Birkaç senedir ailevi problemleri vardı ama en son 'Anlaştık, barıştık' demişlerdi. En son görüşmemizde 'Düzeldik, iyiyiz' dediler. Misafir olarak yanlarında kalan bir tanıdığımız iyi ve mutlu olduklarını söylemişti. Geriye bir tek üniversitede okuyan kızları kaldı." dedi.

Anne ve babasını 28 Mayıs'ta uykudayken tabancayla öldüren Mert Ali Doğru, 4 katlı apartmanın çatı katında aynı silahla intihar etmişti.

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