Aydın'daki ecza deposu yangını

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir ecza deposunda çıkan ve 8 kişinin etkilendiği yangının elektrik panosundan çıkmış olabileceği bildirildi.
Girne Mahallesi'ndeki ecza deposunda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının söndürülmesinin ardından Aydın Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri ile Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli çalışma başlattı.
Ekiplerin yaptığı ilk incelemede yangının elektrik panosundan kaynaklanmış olabileceği belirtildi.
Yangında depodaki ilaçların büyük bölümünün zarar gördüğü görüldü.
Aydın İtfaiyesi Yangın Önleme Şube Müdürü Murat Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 12 araç ve 45 personelle müdahale ettikleri yangının ciddi boyutlara ulaştığını belirtti.
Aktaş, "Ciddi hasar oluşmuş. Olay yeri inceleme ekibiyle yangının çıkış sebebini araştırıyoruz. İlk verilere göre elektrik panosundan çıktığını tahmin ediyoruz." dedi.
Öte yandan yangında dumandan etkilenen ve tedavi altına alınan 8 kişi de taburcu edildi.
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