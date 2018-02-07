Aydın'daki FETÖ/PDY davası

Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 2'si tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada, 7 sanığa 1 yıl ile 8 yıl arasında hapis cezaları verildi.

Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu, tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve sanık yakınları katıldı.

"Silahlı terör örgütü yöneticiliği" iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Erol Bintaş, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Tutuklu, tutuksuz sanıklar ve taraf avukatlarının savunmalarını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Bintaş'ın da aralarında bulunduğu sanıklardan 7'sine 1 yıl ile 8 yıl arasında hapis cezaları veren heyet, ayrıca tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, 3 sanığın da beraatına hükmetti.