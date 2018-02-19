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Aydın'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2018 21:55 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'ye yönelik 30'u tutuklu 64 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti, sağlık sorunlarından dolayı tutuklu sanıklardan birinin tahliyesine karar verdi - Malları üzerinde tedbir bulunan ve şirketlerine kayyum atanan sanıkların, bu tedbirlerin kaldırılması talebi reddedildi

Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada 30'u tutuklu 64 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesince, Gençlik Merkezi Fethi Sekin Duruşma Salonu'nda görülen davanın duruşmasına, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile sanık yakınları katıldı.

Önceki duruşmada ek süre talep eden tutuklu sanık İsmail Kelleroğlu, savunmasını yaptı. Kelleroğlu, hakkındaki "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçlamasını kabul etmedi.

Kendisinin sadece avukatlık yaptığını ifade eden Kelleroğlu, önceki duruşmada detaylı bilirkişi raporu istemesine rağmen iddianame doğrultusunda geldiği için bilirkişi raporunu kabul etmediğini söyledi.

Sanık savunmalarının ardından tanık beyanlarına geçildi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sağlık sorunlarından dolayı tutuklu sanık Şenol Tayfun'un tahliyesine karar verdi. Malları üzerinde tedbir bulunan ve kayyum atanan sanıkların, bu tedbirlerin kaldırılması talebi de reddedildi.

Duruşma 28 Mayıs'a ertelendi.

Aydın Cumhuriyet Savcılığınca, FETÖ'nün kentteki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 30'u tutuklu 64 sanık hakkında 148 sayfalık iddianame hazırlanmıştı. FETÖ'nün sözde Aydın il imamı Abdulbekir Kalkan, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 22 yıl 6 ay, diğer sanıklar da "silahlı terör örgüt üyeliği"nden 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

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