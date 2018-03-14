HABER

Aydın'daki gıda zehirlenmesi şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 05:23 | Son Güncelleme

Karacasu Kaymakamı Büyüknalçacı: - "Olaydan etkilenen öğrenci sayısı 180'e çıktı" - "İdari soruşturmamızı başlattık ve gıdaları da analiz için gönderdik. Sonuçlar iki gün sonra elimize ulaşacak"

Aydın'ın Karacasu ilçesi Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrenci sayısının 180'e çıktığını belirterek, "İdari soruşturmamızı başlattık ve gıdaları da analiz için gönderdik. Sonuçlar iki gün sonra elimize ulaşacak." dedi.

Büyüknalçacı, ilçede taşımalı sistemle öğrenim gören bir grup öğrencinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınmasıyla ilgili Karacasu Devlet Hastanesi önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Olayı öğrendiğinde Ankara'da olduğunu belirten Büyüknalçacı, daha sonra hızlı bir şekilde ilçeye geldiğini söyledi.

Hastanede tedavileri süren öğrencileri ziyaret ettiğini dile getiren Büyüknalçacı, taburcu edilenlerin de kendileri ve aileleriyle daha sonra evlerinde görüşeceğini bildirdi.

Olaydan etkilenen öğrenci sayısının 180'e çıktığını aktaran Büyüknalçacı, "Hastalarımızın durumları iyi gözüküyor. İkisi sadece tedbir amaçlı olarak yoğun bakımda tedavi ediliyor." ifadelerini kullandı.

Karacasu Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezinin (METEM) 7 yıldır okullara yemek hazırlayıp dağıttığını kaydeden Büyüknalçacı, bu süreçte ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını belirtti.

Büyüknalçacı, "Keşke hiç yaşanmasaydı. İdari soruşturmamızı başlattık ve gıdaları da analiz için gönderdik. Sonuçlar iki gün sonra elimize ulaşacak. Her ay düzenli olarak denetim yapılıyordu." diye konuştu.

Karacasu ilçesinde bazı okullarda taşımalı sistem kapsamında öğrenim gören 160 öğrenci, dün Karacasu METEM tarafından hazırlanan ve menüde tavuk etinin de bulunduğu öğle yemeğinin ardından rahatsızlanmıştı. Öğrencilerin çoğu 112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesinde, bazıları da Karacasu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Öğrencilerden bir bölümü tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

'Challenger uzay mekiğini biz düşürdük''Challenger uzay mekiğini biz düşürdük'
Cezaevinden çıktılar... İşte ilk sözleriCezaevinden çıktılar... İşte ilk sözleri
Çukur'un genç ismi hayatını kaybettiÇukur'un genç ismi hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gıda zehirlenmesi hastane Karacasu öğrenci

En Çok Okunan Haberler

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Oktay Derelioğlu: "Kaç maç takım hainleriyle oynamışım"

Oktay Derelioğlu: "Kaç maç takım hainleriyle oynamışım"

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Sıla'nın yeni sevgilisi Okan Can Yantır mı? İşte sürpriz aşk iddiası

Sıla'nın yeni sevgilisi Okan Can Yantır mı? İşte sürpriz aşk iddiası

Mina Başaran’ın bilinmeyenlerini anlattı

Mina Başaran’ın bilinmeyenlerini anlattı

Afrin'den acı haber! Şehit ve yaralı askerler var

Afrin'den acı haber! Şehit ve yaralı askerler var

İlginizi Çekebilir

Aydın'da panik! Sayı her geçen dakika artıyor

Aydın'da panik! Sayı her geçen dakika artıyor

Afrin'den acı haber! Şehit ve yaralı askerler var

Afrin'den acı haber! Şehit ve yaralı askerler var

İran'da düşen uçakla ilgili yeni gelişme: Pilot heyecanlı bir ses tonuyla alçalmak istedi

İran'da düşen uçakla ilgili yeni gelişme: Pilot heyecanlı bir ses tonuyla alçalmak istedi

Şehide son görev

Şehide son görev

Akit yazarı Dilipak'tan gündem yaratacak AK Parti iddiası!

Akit yazarı Dilipak'tan gündem yaratacak AK Parti iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kahreden detay! Askerimizi Kuran’ı Kerim’i tuzaklayarak şehit ettiler

Kahreden detay! Askerimizi Kuran’ı Kerim’i tuzaklayarak şehit ettiler

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi çıldırttı!

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi çıldırttı!

Facianın esrarını ‘88 veri’ aydınlatacak

Facianın esrarını ‘88 veri’ aydınlatacak

Çorum’daki feci kazada 10 numara yağ şüphesi

Çorum’daki feci kazada 10 numara yağ şüphesi

Henüz okuma yazma bilmeyen minik ezbere okuduğu İstiklal Marşı’yla mest etti

Henüz okuma yazma bilmeyen minik ezbere okuduğu İstiklal Marşı’yla mest etti

Şişli'de Kadir İnanır için inşaatın çatısına çıktı

Şişli'de Kadir İnanır için inşaatın çatısına çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.