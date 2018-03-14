Aydın'daki gıda zehirlenmesi şüphesi

Karacasu Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezinin (METEM) 7 yıldır okullara yemek hazırlayıp dağıttığını kaydeden Büyüknalçacı, bu süreçte ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını belirtti.

Olaydan etkilenen öğrenci sayısının 180'e çıktığını aktaran Büyüknalçacı, "Hastalarımızın durumları iyi gözüküyor. İkisi sadece tedbir amaçlı olarak yoğun bakımda tedavi ediliyor." ifadelerini kullandı.

Hastanede tedavileri süren öğrencileri ziyaret ettiğini dile getiren Büyüknalçacı, taburcu edilenlerin de kendileri ve aileleriyle daha sonra evlerinde görüşeceğini bildirdi.

Olayı öğrendiğinde Ankara'da olduğunu belirten Büyüknalçacı, daha sonra hızlı bir şekilde ilçeye geldiğini söyledi.

Aydın'ın Karacasu ilçesi Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrenci sayısının 180'e çıktığını belirterek, "İdari soruşturmamızı başlattık ve gıdaları da analiz için gönderdik. Sonuçlar iki gün sonra elimize ulaşacak." dedi.

Büyüknalçacı, "Keşke hiç yaşanmasaydı. İdari soruşturmamızı başlattık ve gıdaları da analiz için gönderdik. Sonuçlar iki gün sonra elimize ulaşacak. Her ay düzenli olarak denetim yapılıyordu." diye konuştu.

Karacasu ilçesinde bazı okullarda taşımalı sistem kapsamında öğrenim gören 160 öğrenci, dün Karacasu METEM tarafından hazırlanan ve menüde tavuk etinin de bulunduğu öğle yemeğinin ardından rahatsızlanmıştı. Öğrencilerin çoğu 112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesinde, bazıları da Karacasu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Öğrencilerden bir bölümü tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.