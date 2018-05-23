Aydın'daki jeotermal enerji santrali projesi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kurulması planlanan jeotermal enerji santrali projesine karşı çıkan bir grup, mahkeme tarafından bölgeye gönderilen bilirkişi heyetine tepki gösterdi.

Koyuncular, Seki, Kızılcaköy, Olukbaşı, Amasya ve Akseki Mahallelerini kapsayan alana kurulması planlanan fakat 4 mahalle muhtarının suç duyurusu sonrası Aydın 2. İdare Mahkemesinde yürütmenin durdurulması istemiyle dava açılan proje için mahkeme tarafından görevlendirilen bilirkişi heyeti bölgeye geldi.

Heyetin incelemesi sırasında çoğunluğu kadınlardan oluşan bir grup, çeşitli sloganlar atarak Çamaltı mevkisinde yolu trafiğe kapattı.

Bölgede yoğun güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, grubu sakin olmaları konusunda uyardı.

Gazetecilere açıklama yapan Koyuncular Mahalle Muhtarı Kemal Mutaf, jeotermal santralin bölgedeki tarım ürünlerine zarar vereceğini, santral istemediklerini, bu konudaki kararlılıklarını göstermeyi amaçladıklarını söyledi.

Olaysız sona eren eylem sonrası bilirkişi heyeti, incelemelerini tamamlayarak bölgeden ayrıldı.

