Aydın'daki kaza güvenlik kamerasında

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde kazada yaşamını yitiren 4 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı.
Dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden Furkan Tülek'in cenazesi Çapahasan Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenazeye, Tülek'in yakınları, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Bu arada, kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Öte yandan, kazaya karışan Azeri uyruklu sürücü tutuklandı.
- Olay
Süleyman Tülek (38) idaresindeki 09 F 4343 plakalı otomobil ile Azeri uyruklu Nurlan Jafarli (23) yönetimindeki 09 HD 300 plakalı otomobil, İstiklal Mahallesi Evranlı Mezarlığı Kavşağı'nda çarpışmış, kazada, Süleyman, Münevver ve Furkan Tülek yaralanmıştı.
Sağlık ekiplerinde özel bir hastanede tedavi altına alınan 4 yaşındaki Furkan Tülek müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Azeri uyruklu sürücü Nurlan Jafarli gözaltına alınmıştı.
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