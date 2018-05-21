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Aydın'daki orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 16:55 | Son Güncelleme

Kuyucak ilçesindeki yangında 25 hektarlık alan zarar gördü

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 25 hektarlık makilik alanda etkili olan yangın söndürüldü.

Karıncalı Dağı Kurudere mevkisinde makilik alanda dün çıkan ve çam ağaçlarının bulunduğu bölgeye sıçrayan yangın sabaha kadar devam etti.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sona erdiği yangında 25 hektarlık alan zarar gördü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
25 hektar alan itfaiye müdahale yangın zarar

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