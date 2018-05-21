Aydın'daki orman yangını

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 25 hektarlık makilik alanda etkili olan yangın söndürüldü.
Karıncalı Dağı Kurudere mevkisinde makilik alanda dün çıkan ve çam ağaçlarının bulunduğu bölgeye sıçrayan yangın sabaha kadar devam etti.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sona erdiği yangında 25 hektarlık alan zarar gördü.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Ormanda bu halde yakalandılar!
Donald Trump'ın korktuğu başına geldi! ABD Başkanlık seçimleriyle ilgili bomba iddia
Meteoroloji'den Ege ve Marmara için bir uyarı daha: Dolu ve 'süper hücre' geliyor!
Aile dehşeti: Beni aldattın, elimde kasedin var!
Dünyanın en güzel kızı büyüdü! İşte son hali
FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı
CHP'li Eren Erdem'in yurt dışına çıkışına izin verilmedi
Adolf Hitler nasıl ve kaç yılında öldü? Gizem çözüldü
Oray Eğin'den Muharrem İnce için sert sözler: Atma Ziya
Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti
Okuyucu Yorumları 0 yorum