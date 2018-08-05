Aydın'daki sağanak daldaki incire zarar verdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde etkili olan sağanak dolayısıyla incir bahçelerinde hasar oluştu.

İlçede dün etkisini gösteren sağanak, hasat aşamasındaki incir bahçelerinde meyve dökülmelerine ve kurutmaya ayrılan ürünlerde bozulmaya neden oldu.

Nazilli İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü hasar tespit çalışması başlattı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürü Sunay Güler, yağışların fazla olmasından dolayı bahçelerde zararın olduğunu, zararın miktarının çalışmanın tamamlanmasıyla ortaya konabileceğini ifade etti.

Güler, sağanaktan zarar gören üreticinin kredi borçlarının erteleneceğini de belirtti.

Demirciler Sulama Kooperatif Başkanı Mehmet Candan da bu yıl üreticinin yüksek beklentilerle sezona başladığını ancak son günlerdeki yağışlarla hayal kırıklığına uğradıklarını anlattı.

Zaman zaman şiddetini artıran sağanağın bahçelerde hem verim hem kalite kaybına neden olduğuna işaret eden Candan, "Köylü şu anda perişan. Oysa sezon başında çok iyiydi her şey. Rekolte ve verim çok iyi görünüyordu. Sağanak inciri çok etkiledi." dedi.