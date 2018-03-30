Aydın'daki silahlı kavga

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde çıkan silahlı kavga ile ilgili gözaltına alınan baba ile 2 oğlu tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Tütünlük Mahallesi Milas Caddesi'nde geçen çarşamba meydana gelen silahlı kavgayla ilgili baba R.Ü. (60) ile çocukları S.Ü. (35) ve S.Ü. (38) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Karpuzlu ilçesi Tütünlük Mahallesi Milas Caddesi'nde, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen R.Ü. ile M.Ç. ve N.Ç. tartışmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.Ü, otomobilinden aldığı pompalı tüfekle 2 kişiye ateş etmiş, N.Ç. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, M.Ç. ise Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Olaydan sonra R.Ü. iki oğlu gözaltına alınmıştı.
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