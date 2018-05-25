Aydın'daki toplu balık ölümleri

Aydın'da, Büyük Menderes Nehri'ndeki toplum balık ölümlerine ilişkin Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sorumluların tespiti için soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Menderes Nehri'nde yaşanan toplu balık ölümlerine ilişkin Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yazılı ve görsel medya kuruluşlarında 23-24/05/2018 tarihlerinde haber konusu yapılan Büyük Menderes Nehri'nde toplu balık ölümleri meydana gelmesi olayı ile ilgili olarak, sorumluların tespitine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Büyük Menderes Nehri'nde çevre kirliliğine ve balıkların ölümüne neden olan, doğayı kirleten kişi veya kurumların tespiti için ilgili kurumlara talimatlar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

