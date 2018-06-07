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Aydın'daki toplu balık ölümleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 17:41 | Son Güncelleme

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger: - "Balık ölümlerinin olduğu gün ve öncesinde 33-35 dereceyi bulan sıcaklık yükselmeleri var. Suyun da sığlaşmış olması ve sudaki oksijen yetersizliği sebebiyle balık ölümlerinin gerçekleştiği anlaşılıyor"

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Didim ilçesinde yaşanan toplu balık ölümlerine ilişkin, "Balık ölümlerinin olduğu gün ve öncesinde 33-35 dereceyi bulan sıcaklık yükselmeleri var. Suyun da sığlaşmış olması ve sudaki oksijen yetersizliği sebebiyle balık ölümlerinin gerçekleştiği anlaşılıyor." dedi.

Köşger, 22 Mayıs'ta görülen balık ölümleriyle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, kamuoyuna Menderes Nehri olarak yansıyan alanın atık suların deşarj edildiği T2 ana tahliye kanalı olduğunu belirtti.

Menderes Ovası üzerinde 25 kilometre uzunluğundaki kanala tarımsal sulama, Söke Belediyesi’nin kullandığı sular ve bölgedeki birkaç fabrikadan gelen suların deşarj edildiğini aktaran Köşger, balık ölümleri sonrası alınan örneklerin su ve hayvan örneklerinin laboratuvarda incelendiğini kaydetti.

Köşger, "Yapılan incelemelerde, su örneklerinde normalin üzerinde bir kirliliğe rastlanmadı. Balıklar üzerinde de 196 açıdan zehirlenme ya da ağır metal olup olmadığına bakıldı. Sonuçta herhangi bir zehirlenme tespit edilmedi. Ölümlerin suda kirlenme ya da atık suyun karışmasından kaynaklanmadığı görüldü. Mayıs ayından geriye doğru meteorolojik raporları inceledik. Bu süreçte sıcaklığın mevsim normallerinin 8-10 derece üzerine çıktığı görünüyor. Çok ani sıcaklık artışı oldu. Uzun yıllar Aydın’da mayıs ayının ortalaması 20 derece, fakat balık ölümlerinin olduğu gün ve öncesinde 33-35 dereceyi bulan sıcaklık yükselmeleri var. Buna bağlı olarak suyun da sığlaşmış olması ve sudaki oksijen yetersizliği sebebiyle balık ölümlerinin gerçekleştiği anlaşılıyor." diye konuştu.

Tahliye kanalına rağmen, canlı yaşamına müsait olmasından dolayı kanalın izlenmesi gerektiğini vurgulayan Köşger, bu kanalın başka kanallardan beslenerek yeterli suya ulaşması için DSİ'nin çalışma yürüttüğünü aktardı.

Köşger, Menderes Nehri’nin 3 noktasına suyun kalitesini ölçmek için kurdukları istasyondan bir tane de kanalın bulunduğu yere kurma kararı aldıklarını, böylelikle su kalitesini her an izleyebileceklerini de sözlerine ekledi.

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balık tahliye kanalı toplu ölüm

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