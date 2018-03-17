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Aydın'daki yangında 1 dönümlük ormanlık alan kül oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 22:02 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, yaklaşık 1 dönümlük alan kül oldu.

Aydın'daki yangında 1 dönümlük ormanlık alan kül oldu

Bahattin ALBAYRAK/KARACASU (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, yaklaşık 1 dönümlük alan kül oldu.
Yangın, gündüz saatlerinde Karacaören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, bilinmeyen bir nedenle çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri bölgeye yayılmadan kontrol altına aldı. Havanın rüzgarlı olmaması nedeniyle büyük bir tehlikenin atlatıldığı belirtildi.
Yaklaşık 1 dönümlük kızılçam alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Aydın'daki yangında 1 dönümlük ormanlık alan kül olduAydın'daki yangında 1 dönümlük ormanlık alan kül olduAydın'daki yangında 1 dönümlük ormanlık alan kül olduAydın'daki yangında 1 dönümlük ormanlık alan kül oldu

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