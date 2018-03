Aydın’ın kaşifleri, Türkiye’yi Amerika’da temsil edecek

Aydın’ın Roctobus7134 takımı, Çin Şangay’da düzenlenen yarışmada “Rookie All Star” ödülünü alarak Türkiye’yi Amerika’da düzenlenecek olan robot dünya şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan ve Adnan Menderes Anadolu Lisesi, Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Süleyman Demirel Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören 14 öğrenciden oluşan robot takımı büyük bir başarıya imza attı. Roctobus7134 takımı, Çin Şangay’da düzenlenen dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 46 takımın yarıştığı First Robotics Yarışmasında (FRC) tek Türk takımı olarak hem Aydın’ı hem de Türkiye’yi temsil etti. Dünyanın en prestijli robotik yarışması FRC Çin Şangay’da ki turnuvada “Rookie All Star” ödülünü alan Roctobus7134 takımı, ülkemizi Amerika’da düzenlenecek dünya şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı.