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Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan botun batması sonucu ölenlerin sayısı 9'a yükseldi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 08:55 | Son Güncelleme

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan botun batması sonucu ölenlerin sayısı 9'a yükseldi.


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düzensiz göçmen

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