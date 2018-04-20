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Aydınlatma lambaları çalındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 18:53 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde gezi ve yürüyüş yolu kemerinde yer alan aydınlatma lambaları kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından çalındı.Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, gezi ve yürüyüş yolu kemerini aydınlatan aydınlatma lambalarından bazılarının yerlerinden sökülerek çalındığını, durumu polis bildirdiklerini belirtti.

Aydınlatma lambaları çalındı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde gezi ve yürüyüş yolu kemerinde yer alan aydınlatma lambaları kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından çalındı.
Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, gezi ve yürüyüş yolu kemerini aydınlatan aydınlatma lambalarından bazılarının yerlerinden sökülerek çalındığını, durumu polis bildirdiklerini belirtti. Özdemir, "Hepimizin sahip çıkması ve göz bebeğimiz gibi korumamız gereken hizmetlere verilen zararlar çok üzücü. Bu kişiler kamera kayıtları incelendikten sonra tespit edilecek ve yargı önünde kendilerinden hesap sorulacaktır. Bu hizmetlerin hepsi vatandaşların vergileriyle yapılıyor” diye konuştu.
Yaşanan hırsızlık olayıyla alakalı olarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince incelemelerin yapıldığı da öğrenildi.

Aydınlatma lambaları çalındı

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