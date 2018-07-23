Aydınlık Gazetesi yazarı Rıza Zelyut'tan tepki çeken paylaşım: Atatürk'e hakaret edenlerin hastalığı cinsel

Anıtkabir'de çektiği videoda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci tutuklandı.

Aydınlık gazetesi yazarı Rıza Zelyut ise İnci'nin tutuklanmasının ardından çok tepki çeken bir mesaj paylaştı.

ZELYUT'TAN SKANDAL PAYLAŞIM

Zelyut Twitter hesabından İnci'nin fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu Safiye, Atatürk'e neden hakaret etti?

Dudaklar ve gözler boyalı.

Yüzünde allık; başında güneş gözlüğü.

Gözler çok çok davetkâr.

Aranıyor...

Cinsel açlığını gençlere duyurmak için böyle bir çıkış yaptı.

Atatürk'e hakaret eden kadınların hastalığı, fikirsel değil cinseldir."

KENDİSİNİ SAVUNDU: HAKARET GİBİ GÖRENLER ZEKA ÖZÜRLÜDÜR

Rıza Zelyut, gelen tepkilerin ardından yeni mesajlar paylaşarak kendisini savundu. Zelyut kendisini savunmak için şunları kaydetti:

“Aşağıdaki mesajımda bir kadının Atatürk'e hakaretini, fotoğrafına bakarak yorumladım. Psikolojik bir tahlil yaptım. Bunu, makyaj yapan kadınlara veya baş örtülülere hakaret gibi görenler zeka özürlüdür. Benim eşim de makyaj yapar. Ama Atatürk'e küfrü affetmem, cevabını veririm.