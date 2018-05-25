Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

Aydınlık Gazetesi Köşe Yazarı Sabahattin Önkibar, bugünkü köşe yazısında çarpıcı bir anekdot paylaştı.

İstanbul eski Belediye Başkanı Bedrettin Dalan’ın kendisine çok güvendiğini her fırsatta elindeki anketleri göstererek “Başkanlığım kesin” dediğini hatırlattı. Önkibar, Dalan’ın bu sözlerinden kısa bir süre sonra İstanbul’u kaybettiğini söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da anketlere çok güvendiğini belirten Önbikar, “Tayyip’e, Dalan’a olduğu gibi olacak!” ifadelerini kullandı.

İşte Önkibar’ın o yazısı:

“Yaşı 45’in altında olanlar bilmez.Bedrettin Dalan İstanbul’un efsane başkanlarından biriydi.

O kadar ki Dalan kendinde Turgut Özal’a meydan okuyacak gücü bile görmüştü.

Benim ilk muhabirlik deneyimim İstanbul’da Başkan Bedrettin Dalan’ı her gün 12 saat izlemekti.

1988’in sonunda genç yaşımda Türkiye gazetesine Ankara Temsilcisi oldum ve İstanbul’dan ayrıldım.

Öyle iken Dalan’la ilişkimiz hiç kopmadı zira her hafta benden telefonla Ankara raporu isterdi.Derken 1989 mahalli seçimlerine gidildi.İktidar partisi ANAP için sıkıntı gözleniyordu ancak bu Bedrettin Dalan için geçerli görünmüyordu.