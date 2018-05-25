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Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 21:31 | Son Güncelleme

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elindeki anketlere çok güvenmemesi gerektiğini yazdı. Önkibar, Bedrettin Dalan’ın da İstanbul’u anketler yüzünden kaybettiğini belirtti.

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

Aydınlık Gazetesi Köşe Yazarı Sabahattin Önkibar, bugünkü köşe yazısında çarpıcı bir anekdot paylaştı.

İstanbul eski Belediye Başkanı Bedrettin Dalan’ın kendisine çok güvendiğini her fırsatta elindeki anketleri göstererek “Başkanlığım kesin” dediğini hatırlattı. Önkibar, Dalan’ın bu sözlerinden kısa bir süre sonra İstanbul’u kaybettiğini söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da anketlere çok güvendiğini belirten Önbikar, “Tayyip’e, Dalan’a olduğu gibi olacak!” ifadelerini kullandı.

İşte Önkibar’ın o yazısı:

“Yaşı 45’in altında olanlar bilmez.Bedrettin Dalan İstanbul’un efsane başkanlarından biriydi.

O kadar ki Dalan kendinde Turgut Özal’a meydan okuyacak gücü bile görmüştü.

Benim ilk muhabirlik deneyimim İstanbul’da Başkan Bedrettin Dalan’ı her gün 12 saat izlemekti.

1988’in sonunda genç yaşımda Türkiye gazetesine Ankara Temsilcisi oldum ve İstanbul’dan ayrıldım.

Öyle iken Dalan’la ilişkimiz hiç kopmadı zira her hafta benden telefonla Ankara raporu isterdi.Derken 1989 mahalli seçimlerine gidildi.İktidar partisi ANAP için sıkıntı gözleniyordu ancak bu Bedrettin Dalan için geçerli görünmüyordu.

Her İstanbul’a gittiğimde yaptığım gibi seçim arefesinde Dalan’ı ziyaret edip sordum:

“Sokakta ANAP’a tepki var... Sizin durumunuz nasıl?”

"SABAHATTİN'E YAPTIRDIĞIMIZ ANKETLERİ GÖSTER"

Hiç unutmam Bedrettin Bey hemşehrim olan İstanbul Belediyesinin ikinci adamı yani Genel Sekreteri Atanur Oğuz’u çağırıp, “Sabahattin’e yaptırdığımız anketleri göster” dedi.

Atanur Bey 5 ayrı kamuoyu araştırma sonuçlarını benimle paylaştı.Tamamında Dalan yüzde 60’ın üzerindeydi.Bedrettin Bey elindeki 33’lük tespihi sallayarak koltuğunun arkasına yaslandı ve mağrur bir edayla şunu söyledi:

“Bak Sabahattin, sur üflenir kıyamet kopar ama ben İstanbul’da seçim kaybetmem... Kıyametin kopma ihtimali, benim seçimi kaybetme ihtimalimden daha fazla... Sadece bizim anketlerimiz değil, diğer bütün araştırmalar da aynı sonucu veriyor. Ben ANAP’ın çok üstündeyim... ANAP kaybetse bile ben etmem!”

Sonuç malum: Bedrettin Bey, çok sürpriz bir biçimde SHP adayı Nurettin Sözen’e yenildi.Kuşkusuz hadise tersten esmeye başlayan siyasi rüzgârın sonucuydu.

Karizmanız ne olursa olsun, oluşan dip dalga bir anda sizi de sürükleyebiliyor.Bu durumun anket sonuçlarına yansımaması ise egemen algı yani Dalan yenilmez bakışının hükümranlığıydı.

"DİP DALGA BUGÜN DE VAR"

Buradan hareketle diyorum ki: Evet Dalan’ı götüren toplumsal dip dalga bugün de var.

Tayyip Bey’e karşı insanlarda, bıkkınlık, yorgunluk, güvensizlik ve kızgınlık hasıl oldu.”

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Akp gidici olmasına gidicide yarattığı tahribatı onarmak en az 20 sene
FETO APO BARZANI SALİH MUSLIM PAPA ile el ele fotoları olan Türk milliyetçiliği ayaklar altına alan ihaneti rüşveti hırsızlığı belgelilere karşı YÖRÜKLER olarak AKŞENER diyoruz
Anket yapılmasına ve anketlerin yanıltıp yanıltmamasına gerek yok. istanbul ankarayı kaybettiler zaten.
Bırakın kandırılsın, kazanamayacağına inanırsa neler yapar neler, düşünemiyorum
Fetoya her istediğini verenler kozmik odadaki bilgileri cia veren baş fotocu PAPA dostu barzani kardeşi BOP eş başkanı boynunda yahudi madalyası taşıyan TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan ihaneti rüşveti hırsızlığı belgelilere karşı YÖRÜKLER olarak AKŞENER diyoruz
akp yalanlarinda bogulacaklar insALLAH.yeter artik TAMAM.
Kibirlenme padişahım.. Senden büyük millet var..
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