Aydınlılar sandık başına akın etti

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'da kurulan 2 bin 557 sandıkta, 815 bin 974 seçmen 27'nci dönem milletvekillerini ve cumhurbaşkanını seçmek için sabahtan itibaren sandık başlarına gitti. Aydın ve 17 İlçesinde sabah saatlerinde itibaren vatandaşlar, sandık başına akın etti. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Yahya Kemal Bayatlı İlkokulu'nda 2024 numaralı sandıkta oy kullanırken, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı özlem Çerçioğlu ise merhum Başbakan Adnan Menderes'in memleketi Koçarlı ilçesinin Çakırbeyli Mahallesi'ndeki Çakırbeyli Ortaokulu'nda 1020 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Sandık başına giden seçmenlerin herhangi bir sıkıntı yaşamaması için polis ve jandarma olmak üzere 5 bin 300 güvenlik görevlisi geniş güvenlik önlemi aldı. Yaşlılar yakınlarının yardımıyla oy kullanmaya geldi. İlk kez oy kullanmaya gelen gençlerin ise heyecanlı oldukları görüldü.
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