HABER

Aydınlılar sandık başına akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 15:26 | Son Güncelleme

AYDIN'da kurulan 2 bin 557 sandıkta, 815 bin 974 seçmen 27'nci dönem milletvekillerini ve cumhurbaşkanını seçmek için sabahtan itibaren sandık başlarına gitti.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'da kurulan 2 bin 557 sandıkta, 815 bin 974 seçmen 27'nci dönem milletvekillerini ve cumhurbaşkanını seçmek için sabahtan itibaren sandık başlarına gitti. Aydın ve 17 İlçesinde sabah saatlerinde itibaren vatandaşlar, sandık başına akın etti. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Yahya Kemal Bayatlı İlkokulu'nda 2024 numaralı sandıkta oy kullanırken, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı özlem Çerçioğlu ise merhum Başbakan Adnan Menderes'in memleketi Koçarlı ilçesinin Çakırbeyli Mahallesi'ndeki Çakırbeyli Ortaokulu'nda 1020 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Sandık başına giden seçmenlerin herhangi bir sıkıntı yaşamaması için polis ve jandarma olmak üzere 5 bin 300 güvenlik görevlisi geniş güvenlik önlemi aldı. Yaşlılar yakınlarının yardımıyla oy kullanmaya geldi. İlk kez oy kullanmaya gelen gençlerin ise heyecanlı oldukları görüldü.

PARTNER'Şimdi hedef üniversite''Şimdi hedef üniversite'
Tatlıses: Ben gönüllerin vekiliyimTatlıses: Ben gönüllerin vekiliyim
Ünlüler Torba'da oy kullandıÜnlüler Torba'da oy kullandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu'ndan Doğu ve Güneydoğu'daki 'toplu oy' iddialarıyla ilgili açıklama

Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu'ndan Doğu ve Güneydoğu'daki 'toplu oy' iddialarıyla ilgili açıklama

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Muharrem İnce gazeteciye önce tepki gösterdi, sonra gönlünü aldı

Muharrem İnce gazeteciye önce tepki gösterdi, sonra gönlünü aldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı'ndan 'usulsüz oy' açıklaması

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı'ndan 'usulsüz oy' açıklaması

Sandık müşahitlerinin kavgası kamerada!

Sandık müşahitlerinin kavgası kamerada!

Turistlerin seçim şaşkınlığı! Bu cevabı alınca gittiler

Turistlerin seçim şaşkınlığı! Bu cevabı alınca gittiler

Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Sandıklar ne zaman açılacak?

Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Sandıklar ne zaman açılacak?

Canlı yayın yaparken korkunç kazayı kaydetti!

Canlı yayın yaparken korkunç kazayı kaydetti!

Suruç seçim sonuçları: Olaylı seçim sandığa nasıl yansıdı? - İl il, ilçe ilçe canlı seçim sonuçları

Suruç seçim sonuçları: Olaylı seçim sandığa nasıl yansıdı? - İl il, ilçe ilçe canlı seçim sonuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.