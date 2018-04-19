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Aydıntepe’de kitap okuma etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 08:41 | Son Güncelleme

Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde lise öğrencilerine yönelik kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde lise öğrencilerine yönelik kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Aydıntepe’de kitap okuma etkinliği

Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde lise öğrencilerine yönelik kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.
Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde lise öğrencilerine yönelik kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerde kitap okuma alışkanlığını daha da geliştirmek amacıyla Aydıntepe Anadolu Lisesinde "kitap okuma halkası" adı altında faaliyet düzenlediklerini söyledi. Aktaş, 9 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen etkinliğe katılan öğrencileri, tarihi önemi olan yerlere gerçekleştirilecek gezi ile ödüllendireceklerini kaydetti.

Aydıntepe’de kitap okuma etkinliği

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