Aydıntepe’de uçurtma şenliği

Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde uçurtma şenliği düzenlendi.

Bayburt Aydıntepe Şehit Oktay Altuntaş İlkokulu öğrencileri uçurtma şenliği düzenledi. Uçurtma şenliğine katılan ve çocuklarla birlikte uçurtma uçuran İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Aktaş Okul Müdürü Adem İstek ve 1-A Sınıfı öğretmeni Mustafa Konya’yı tebrik ederken, şenliğin Aydıntepe de geleneksel hale getirileceğini söyledi.

Şenliğe katılan öğrenci ve veliler için unutulmaz anıların yaşandığı etkinlikte öğrencilerin mutluluğunun yanı sıra velilerin ve öğretmenlerinde en az çocuklar kadar eğlendiği görüldü.