Aydoğan Vatandaş ABD'de ortaya çıktı!

Soruları cevapsız bırakan ve kafeye girer girmez polis çağrılmasını isteyen Vatandaş'ın panik halindeki tavır ve hareketleri dikkat çekti.

15 Temmuz FETÖ darbe girişimiyle ilişkisi ve “Fuat Avni” hesabının yöneticisi olup olmadığı yönündeki sorular üzerine telaşlanan Vatandaş, hızla kafenin iç bölümüne doğru gitti.

AA muhabirinin FETÖ firarisi olarak arandığını belirterek sorular sorması üzerine şok yaşayan Vatandaş, oturduğu masadan kalkarak elindeki çay bardağı ve çantasıyla hızla kaçmaya çalıştı.

FETÖ'nün Amerika'daki kuruluşlarından Türk Kültür Merkezi'nin(TCC) New Jersey şubesi tarafından bu yıl Nevruz etkinliği de düzenlediği Cafe 46'nın iç kısmında öğle yemeğini yedikten sonra bahçe bölümüne çıkarak yanındaki kişiyle sohbet eden Vatandaş, AA ekibini karşısında görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

İlk olarak New Jersey eyaletinin Clifton semtinde bulunan FETÖ mensuplarının buluşma adreslerinden Ant kitabevi ve kafede (Ant Bookstore&Cafe) görüntülenen Vatandaş, ardından gittiği Hackensack semtindeki FETÖ örgütüne yakın isimler tarafından işletilen Kafe (Cafe) 46’ya gitti.

AA ekibinin olay yerinden uzaklaşmasının ardından kafe çalışanlarının merdiven kurarak güvenlik kameralarını kontrol etmesi de objektiflere yansıdı.

ANT KİTABEVİ FETÖ'NÜN KARARGAHI DURUMUNDA



Firari Aydoğan Vatandaş’ın ilk olarak uğradığı New Jersey eyaletine bağlı Clifton semtindeki Ant kitabevi ve kafesi FETÖ örgütüne mensup önde gelen isimlerin uğrak yeri konumunda.

Ağırlıklı olarak FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgüt mensubu yazarların kitaplarının satıldığı kitabevinin internet sitesinde FETÖ’nün ABD imamlığına getirildiği belirtilen Şerif Ali Tekalan başta olmak üzere bazı örgüt mensuplarının da görselleri yer alıyor.

Kitabevinin sosyal medya hesaplarında ise Enes Kanter, Hakan Şükür, Osman Özsoy, Adem Yavuz Aslan ve Abdullah Aymaz başta olmak üzere çok sayıda FETÖ’nün önde gelen üyesinin katıldığı etkinliklere ilişkin görseller yer alıyor.

Mekanın müdavimlerinden olan Vatandaş’ın da kitaplarının imza günlerini burada yaptığı ve düzenlenen bazı programlara konuşmacı olarak katıldığı yansıyan görseller arasında.