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Aydos Ormanı'nda yangın! Söndürme çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 05:43 | Son Güncelleme

Son dakika... Kartal Aydos Ormanı'nda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İstanbul'un Kartal ilçesinde bulunan Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle sabaha karşı 04.30 sıralarında yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Öte yandan yangın söndürme helikopteriyle de yangına müdahalede bulunuluyor.

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