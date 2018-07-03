Aydos Ormanı'nda yangın! Söndürme çalışmaları sürüyor

İstanbul'un Kartal ilçesinde bulunan Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle sabaha karşı 04.30 sıralarında yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Öte yandan yangın söndürme helikopteriyle de yangına müdahalede bulunuluyor.

