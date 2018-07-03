AYDOS ORMANI'NDA YANGIN (1)

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA

Kartal'daki Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Görüntü dökümü:

-----------

-Yanan ormandan görüntü

-Genel ve detaylar

