AYDOS ORMANI'NDA YANGIN (2) ek görüntülerle

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA

Kartal'daki Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle sabaha karşı 04.30 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Yanan ormandan görüntü

-İtfaiye araçlarından görüntü

-Genel ve detaylar

