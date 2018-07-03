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Aydos Ormanı'nda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 07:17 | Son Güncelleme

İtfaiye ekiplerince karadan ve havadan müdahalelerle yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında 2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirlendi

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de, Aydos Ormanı'nda çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Aydos Ormanı'nda sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gönderilen Orman İşletme Müdürlüklerinden 60, çevre belediyelerden 50 kişilik itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Orman Genel Müdürlüğüne ait bir itfaiye helikopteri de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Alevleri yaklaşık 2 saatte kontrol altına alan ekipler soğutma çalışmasına başladı.

Bölgede 5 yaşındaki sahil ağaçlarından oluşan 2 hektar ormanlık alanda zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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