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Aydos Ormanı'ndaki yangın kontrol altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 07:39 | Son Güncelleme

KARTAL'daki Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle sabaha karşı 04.30 sıralarında yangın çıktı.

Aydos Ormanı'ndaki yangın kontrol altına alındı

Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL,(DHA) KARTAL'daki Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle sabaha karşı 04.30 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yangın söndürme helikopteri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin ve yangın söndürme helikopterinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

(FOTOĞRAFLI)

Aydos Ormanı'ndaki yangın kontrol altına alındıAydos Ormanı'ndaki yangın kontrol altına alındıAydos Ormanı'ndaki yangın kontrol altına alındıAydos Ormanı'ndaki yangın kontrol altına alındı

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