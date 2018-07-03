Aydos Ormanı'ndaki yangın kontrol altına alındı

Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL,(DHA) KARTAL'daki Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle sabaha karşı 04.30 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yangın söndürme helikopteri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin ve yangın söndürme helikopterinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

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