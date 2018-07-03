AYDOS ORMANI'NDAKİ YANGIN KONTROL  ALTINA ALINDI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA
Kartal Aydos Ormanı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kartal Aydos Ormanı'nda saat 04.05'te yangın çıktı. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ilk müdahale saat 04.15'te yapıldı. Çalışmalara itfaiye ekiplerinin yanısına söndürme helikopteri, orman genel müdürlüğünden 60 orman itfaiyesi katıldı.
Yangın saat 06.30 sıralarında kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmasına başladı. Bölgede 5 yaşındaki sahil ağaçlarından oluşan 2 hektar ormanlık alanda zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Görüntü dökümü:
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-Yanan ormandan görüntü
-İtfaiye araçlarından görüntü
-Helikopterle yanına müdahale
-Çıkan dumanlar
-Genel ve detaylar
03.07.2018 - 05.37 Haber Kodu : 180703014
03.07.2018 - 06.05 Haber Kodu : 180703015
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03.07.2018 - 06.56 Haber Kodu : 180703017
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