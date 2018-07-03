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Aydos Ormanı'ndaki yangın kontrol altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 08:19 | Son Güncelleme

KARTAL Aydos Ormanı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Cemil ÖZDEMİR / İstanbul (DHA) KARTAL Aydos Ormanı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kartal Aydos Ormanı'nda saat 04.05'te yangın çıktı. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ilk müdahale saat 04.15'te yapıldı. Çalışmalara itfaiye ekiplerinin yanısına söndürme helikopteri, orman genel müdürlüğünden 60 orman itfaiyesi katıldı.
Yangın saat 06.30 sıralarında kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmasına başladı. Bölgede 5 yaşındaki sahil ağaçlarından oluşan 2 hektar ormanlık alanda zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

(FOTOĞRAF)

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