AYDOS ORMANI'NDAKİ YANGIN KONTROL  ALTINA ALINDI(4) 

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA

Kartal'daki Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle sabaha karşı 04.30 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yangın söndürme helikopteri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin ve yangın söndürme helikopterinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

Görüntü dökümü:

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-Yanan ormandan görüntü

-İtfaiye araçlarından görüntü

-Helikopterle yanına müdahale

-Çıkan dumanlar

-Genel ve detaylar

