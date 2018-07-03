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AYDOS ORMANI'NDAKİ YANGINA HELİKOPTERLE MÜDAHALE EDİLİYOR (3) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 06:12 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA  Kartal'daki Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle sabaha karşı 04.30 sıralarında yangın çıktı.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA
Kartal'daki Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle sabaha karşı 04.30 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. Öte yandan yangın söndürme helikopteriyle de yangına müdahalede bulunuluyor.

Görüntü dökümü:
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-Yanan ormandan görüntü
-İtfaiye araçlarından görüntü
-Helikopterle yanına müdahale
-Genel ve detaylar

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