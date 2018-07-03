AYDOS ORMANI'NDAKİ YANGINA HELİKOPTERLE MÜDAHALE EDİLİYOR (3) 

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA

Kartal'daki Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle sabaha karşı 04.30 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. Öte yandan yangın söndürme helikopteriyle de yangına müdahalede bulunuluyor.

Görüntü dökümü:

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-Yanan ormandan görüntü

-İtfaiye araçlarından görüntü

-Helikopterle yanına müdahale

-Genel ve detaylar

