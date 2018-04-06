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Aydos Ormanları'nda yangın (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 15:20 | Son Güncelleme

SANCAKTEPE'DEKİ Aydos Ormanları'nda yangın çıktı.

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,(DHA) SANCAKTEPE'DEKİ Aydos Ormanları'nda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yangına müdahale ediyor.

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