Ayetli, hadisli Cuma mesajları: Mübarek Cuma mesajları (6 Temmuz Cuma)

Cuma mesajları 2018 haberimizde. Mübarek Cuma gününün önemini, ayetlerini ve hadislerini öğrenebileceğiniz haberimizde ayrıca ayetli ve hadisli Cuma mesajları da bulabilirsiniz. Bu özel günlerde yapılan ibadetlerin sevabı kat be kat artar, edilen dualar kabul olunur. Başkası adına yapılan duaların da büyük sevabı bulunmaktadır. Cuma günüyle ilgili birçok ayet ve hadis de bulunmaktadır. İşte sizler için hazırladığımız ayetli hadisli Cuma mesajları ... HADİSLİ AYETLİ CUMA MESAJLARI Göndereceğiz Cuma mesajlarında iyi dileklerin, duaların yanında bir hadis ile çevrenize dini mesajlar gönderebilirsiniz. Bu tarz bir cuma mesajı isterseniz aşağıdaki listedeki hadisli Cuma mesajları içinden seçim yapabilirsiniz. Ey iman Edenler Allah'ı çokça zikredin. (AHZAB - 41) Hayırlı cumalar..!

Bilerek Hakkı Batıla karıştırmayın. Hakkı gizlemeyin. (BAKARA - 42) Cumanız Mübarek Olsun...Selam ve Dua ile..

Onlar, Sırf Rab'lerinin rızasını kazanmak için sabreder, namazı tam gerektiği şekilde kılarlar. Kendilerini ihsan ettiğimiz rızıklardan gerek gizli, gerek açık bir tarzda bağışta bulunur ve kötülüğe iyilikle mukabele ederler. İşte Onlardır dünya diyarının güzel akibetini kazananlar. (RA'D 22) Cumanız Mübarek Olsun! selam ve dua ile...!-

Ey iman Edenler! Sabır ve Namaz/ Dua ile Allah'tan dua isteyin. şüphesiz Allah sabredenler ile beraberdir. (Bakara - 153) Cumanız Mübarek Olsun...Selam ve Dua ile..! Sevgi söze dolarsa dua olur, dua Allah'a ulaşırsa nur olur, aynı yolda birleşen dualarımızın nur'a dönüşüp Rabbimize ulaşması dileği ile Cumanız Mübarek Olsun. Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ı zikretmeye koşun ve alış-verişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. (Cuma suresi 9) Hayırlı Cumalar Artık namazı kılınca, yeryüzünde dağılın. Allah’ın fazlını isteyip-arayın ve Allah’ı çokça zikredin; umulur ki felaha (kurtuluşa ve umduklarınıza) kavuşmuş olursunuz. (Cuma suresi 10) Hayırlı Cumalar Üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. (Hz. Muhammed (sav)) Hayırlı Cumalar ‘Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.’ Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim. “Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir.” (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar

“Bir kimse güzelce abdest alır sonra mescide gelir, susup okunacak hutbeyi dinlerse, gelecek cumaya kadar ve ondan sonraki üç gün içinde işleyeceği (küçük) günahları affedilir.” (Müslim, Cuma, 24) Hayırlı Cumalar “Cuma gününde bir zaman vardır ki, şayet bir müslüman namaz kılarken o vakte rastlar da Allah’tan bir şey isterse, Allah ona dileğini mutlaka verir. ” Cumamız mübarek olsun! Resimli cuma mesajları 2018 - Güncel, en yeni, en anlamlı resimli Cuma mesajları CUMA NAMAZININ ÖNEMİ Kur’an ı Kerim’de geçen ‘’namaz dinin gereğidir’’ ayetine göre, bütün Müslümanların amel defterinde kılacak oldukları ve kıldıkları namazın önemi büyüktür. Cuma namazı, günde 5 vakit namaz kılma görevini yerine getirmeyen insanların dahi ne olursa olsun kılmaları gerektiği bir namazdır. Bu namazı kılmak bütün Müslümanların boyunlarının borcudur. Cuma namazının ve bayram namazının Müslümanlar için, özellikle Müslüman erkekler için kılınması gerekir. Cuma gününün önemi ile ilgili Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (SAV) bir Hadis-i Şerif’inde “Allah katında günlerin efendisi Cuma’dır. O Kurban ve Ramazan bayramı günlerinden de faziletlidir.’’ Cuma gününün dinimiz için bir başka önemi, Hz. Adem’in Cuma günü yaratılmış olması, Cuma günü yer yüzüne ayak basmış olması ve o gün vefat etmesidir. Ayrıca, Kur’an ı Kerim’de kıyametin Cuma günü kopacağından bahsedilmiştir. Peygamber Efendimizin başka bir Hadis-i Şerif’inde, Cuma gününden “Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allah-u teâlâ, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar.