Ayetli, hadisli Cuma mesajları: Mübarek Cuma mesajları (6 Temmuz Cuma)

Cuma mesajları 2018 haberimizde. Mübarek Cuma gününün önemini, ayetlerini ve hadislerini öğrenebileceğiniz haberimizde ayrıca ayetli ve hadisli Cuma mesajları da bulabilirsiniz. Bu özel günlerde yapılan ibadetlerin sevabı kat be kat artar, edilen dualar kabul olunur. Başkası adına yapılan duaların da büyük sevabı bulunmaktadır. Cuma günüyle ilgili birçok ayet ve hadis de bulunmaktadır. İşte sizler için hazırladığımız ayetli hadisli Cuma mesajları ...

‘Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.’ Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.

Denilmiştir. Bu günlerden birisi de Cuma günleridir. Cuma namazları Cuma günü öğlen vakitlerinde kılınmaktadır ve kılınış şekli itibari ile diğer namazlardan farklılıklar taşımaktadır. Bu nedenle, özellikle İslam dinindeki kutsal ve mübarek yerinden ötürü her Müslüman erkeğin Cuma namazının nasıl kılındığını bilmesi gerekir. Cuma namazı, 16 rekattan oluşan bir namazdır. İlk olarak 4 rekatlık sünneti kılınan Cuma namazının bu ilk sünnet bölümü, öğle namazı ile aynıdır. Bu namaz, cemaatte o an cami içerisinde bulunan her Müslüman erkek tarafından bireysel olarak kılınmaktadır. Daha sonra, yalnızca cami içerisinde duyulacak bir seviyede bulunan bir sesle, ikinci bir ezan okunur ve Cuma hutbesi okunur. Bütün bunlardan sonra, 2 rekatlık farzı kılınan Cuma namazından sonra 4 rekat olan son sünnet öğle namazı şeklinde kılınır. Kılınış şekli ise ilk sünnetteki gibidir. Daha sonra öğle namazı farzına benzer şekilde bir namaz daha kılınmak suretiyle Cuma namazı tamamlanır. Cuma namazlarında, Müezzinin cemaate nasihat etmesi ile birlikte toplu olarak Ayet-el KÜrsi ve çeşitli tesbihler okunur, iyi ve hayırlı dualar edilir ve ülkenin huzur ve birliği ile temenniler paylaşılır. Daha sonra cemaat dağılmaktadır.

CUMA GÜNÜ SÜNNETLERİ

1 - Gusül abdesti

2- Temiz ve güzel elbiseler giymek

3 - Güzel koku sürmek

4 - Dişleri fırçalamak

5 - Namaz vakti gelmeden önce cami de hazır cuma namazını beklemek

6 - Kehf suresini okumak

7 - Sürekli duâ etmek

8 - Sürekli Peygamber Efendimize salavat getirmek