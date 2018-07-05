Ayetli, hadisli Cuma mesajları: Mübarek Cuma mesajları (6 Temmuz Cuma)

Cuma mesajları 2018 haberimizde. Mübarek Cuma gününün önemini, ayetlerini ve hadislerini öğrenebileceğiniz haberimizde ayrıca ayetli ve hadisli Cuma mesajları da bulabilirsiniz. Bu özel günlerde yapılan ibadetlerin sevabı kat be kat artar, edilen dualar kabul olunur. Başkası adına yapılan duaların da büyük sevabı bulunmaktadır. Cuma günüyle ilgili birçok ayet ve hadis de bulunmaktadır. İşte sizler için hazırladığımız ayetli hadisli Cuma mesajları ...
Göndereceğiz Cuma mesajlarında iyi dileklerin, duaların yanında bir hadis ile çevrenize dini mesajlar gönderebilirsiniz. Bu tarz bir cuma mesajı isterseniz aşağıdaki listedeki hadisli Cuma mesajları içinden seçim yapabilirsiniz.
Ey iman Edenler Allah'ı çokça zikredin. (AHZAB - 41) Hayırlı cumalar..!
Bilerek Hakkı Batıla karıştırmayın. Hakkı gizlemeyin. (BAKARA - 42) Cumanız Mübarek Olsun...Selam ve Dua ile..
Onlar, Sırf Rab'lerinin rızasını kazanmak için sabreder, namazı tam gerektiği şekilde kılarlar. Kendilerini ihsan ettiğimiz rızıklardan gerek gizli, gerek açık bir tarzda bağışta bulunur ve kötülüğe iyilikle mukabele ederler. İşte Onlardır dünya diyarının güzel akibetini kazananlar. (RA'D 22) Cumanız Mübarek Olsun! selam ve dua ile...!-
Ey iman Edenler! Sabır ve Namaz/ Dua ile Allah'tan dua isteyin. şüphesiz Allah sabredenler ile beraberdir. (Bakara - 153) Cumanız Mübarek Olsun...Selam ve Dua ile..!
Sevgi söze dolarsa dua olur, dua Allah'a ulaşırsa nur olur, aynı yolda birleşen dualarımızın nur'a dönüşüp Rabbimize ulaşması dileği ile Cumanız Mübarek Olsun.
Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ı zikretmeye koşun ve alış-verişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. (Cuma suresi 9) Hayırlı Cumalar
Artık namazı kılınca, yeryüzünde dağılın. Allah’ın fazlını isteyip-arayın ve Allah’ı çokça zikredin; umulur ki felaha (kurtuluşa ve umduklarınıza) kavuşmuş olursunuz. (Cuma suresi 10) Hayırlı Cumalar
Üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. (Hz. Muhammed (sav)) Hayırlı Cumalar
‘Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.’ Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.
“Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir.” (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar
“Bir kimse güzelce abdest alır sonra mescide gelir, susup okunacak hutbeyi dinlerse, gelecek cumaya kadar ve ondan sonraki üç gün içinde işleyeceği (küçük) günahları affedilir.” (Müslim, Cuma, 24) Hayırlı Cumalar
CUMA NAMAZININ ÖNEMİ
Kur’an ı Kerim’de geçen ‘’namaz dinin gereğidir’’ ayetine göre, bütün Müslümanların amel defterinde kılacak oldukları ve kıldıkları namazın önemi büyüktür. Cuma namazı, günde 5 vakit namaz kılma görevini yerine getirmeyen insanların dahi ne olursa olsun kılmaları gerektiği bir namazdır. Bu namazı kılmak bütün Müslümanların boyunlarının borcudur. Cuma namazının ve bayram namazının Müslümanlar için, özellikle Müslüman erkekler için kılınması gerekir.
Cuma gününün önemi ile ilgili Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (SAV) bir Hadis-i Şerif’inde “Allah katında günlerin efendisi Cuma’dır. O Kurban ve Ramazan bayramı günlerinden de faziletlidir.’’ Cuma gününün dinimiz için bir başka önemi, Hz. Adem’in Cuma günü yaratılmış olması, Cuma günü yer yüzüne ayak basmış olması ve o gün vefat etmesidir. Ayrıca, Kur’an ı Kerim’de kıyametin Cuma günü kopacağından bahsedilmiştir. Peygamber Efendimizin başka bir Hadis-i Şerif’inde, Cuma gününden “Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allah-u teâlâ, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar.
Denilmiştir. Bu günlerden birisi de Cuma günleridir. Cuma namazları Cuma günü öğlen vakitlerinde kılınmaktadır ve kılınış şekli itibari ile diğer namazlardan farklılıklar taşımaktadır. Bu nedenle, özellikle İslam dinindeki kutsal ve mübarek yerinden ötürü her Müslüman erkeğin Cuma namazının nasıl kılındığını bilmesi gerekir. Cuma namazı, 16 rekattan oluşan bir namazdır. İlk olarak 4 rekatlık sünneti kılınan Cuma namazının bu ilk sünnet bölümü, öğle namazı ile aynıdır. Bu namaz, cemaatte o an cami içerisinde bulunan her Müslüman erkek tarafından bireysel olarak kılınmaktadır. Daha sonra, yalnızca cami içerisinde duyulacak bir seviyede bulunan bir sesle, ikinci bir ezan okunur ve Cuma hutbesi okunur. Bütün bunlardan sonra, 2 rekatlık farzı kılınan Cuma namazından sonra 4 rekat olan son sünnet öğle namazı şeklinde kılınır. Kılınış şekli ise ilk sünnetteki gibidir. Daha sonra öğle namazı farzına benzer şekilde bir namaz daha kılınmak suretiyle Cuma namazı tamamlanır. Cuma namazlarında, Müezzinin cemaate nasihat etmesi ile birlikte toplu olarak Ayet-el KÜrsi ve çeşitli tesbihler okunur, iyi ve hayırlı dualar edilir ve ülkenin huzur ve birliği ile temenniler paylaşılır. Daha sonra cemaat dağılmaktadır.
CUMA GÜNÜ SÜNNETLERİ
1 - Gusül abdesti
2- Temiz ve güzel elbiseler giymek
3 - Güzel koku sürmek
4 - Dişleri fırçalamak
5 - Namaz vakti gelmeden önce cami de hazır cuma namazını beklemek
6 - Kehf suresini okumak
7 - Sürekli duâ etmek
8 - Sürekli Peygamber Efendimize salavat getirmek
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