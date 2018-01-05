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Ayhan Bilgen kimdir? HDP'de Selahattin Demirtaş yerine Ayhan Bilgen'in adı öne çıkıyor!

GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 10:59 | Son Güncelleme 6 saat önce

Cezaevinde olan HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, mektupla görevi bırakacağını ve aday olmayacağını açıkladı. Şimdi Demirtaş'ın yerine kimin geleceği merak ediliyor. HDP'de eş başkanlığa gelecek isimler içinde Ayhan Bilgen'in isminin öne çıktığı söyleniyor. Peki Ayhan Bilgen kimdir? İşte HDP'deki son gelişmeler ve partide denge isim olarak öne çıkan Ayhan Bilgen hakkında detaylar...

Ayhan Bilgen kimdir? HDP'de Selahattin Demirtaş yerine Ayhan Bilgen'in adı öne çıkıyor!

HDP'de Ayhan Bilgen ismi eş başkanlık için telaffuz ediliyor. HDP Eş Genel başkanı Selahattin Demirtaş, parti genel merkezine yazdığı mektupla görevini bırakacağını ve 3. Olağan Genel Kongre'de de aday olmayacağını açıkladı. Şimdi partide eş genel başkan adayı olacak isimler tartışılıyor ve bu isimlerden Ayhan Bilgen'in isminin öne çıktığı belirtiliyor.

AYHAN BİLGEN KİMDİR?

1970 Sarıkamış doğumlu olan Ayhan Bilgen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi mezunudur. Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Yüksek Lisans yapmıştır. MAZLUMDER Ankara Şube Başkanlığı ve genel yönetim kurulu üyeliği görevini yürüttü. Mayıs 2006′da Mazlum-Der 7. Genel Kurulu’nda, iki yıl için genel başkanlığa seçildi. Aynı zamanda Özgür Gündem ve Evrensel Gazetelerinde de köşe yazarlığı yaptı. 22 Temmuz 2007 seçimlerinde Bin Umut Adayları kapsamında Konya’dan bağımsız milletvekili adayı oldu.

Ayhan Bilgen 30 Mart 2014 Yerel seçimlerinde HDP 'nin Adana Seyhan ilçesi başkan adayı olmuştur. Haziran 2014’te HDP ikinci olağan kongresiyle Genişlemeden Sorumlu Eş Genel Başkan yardımcılığına gelmiştir. 2014 senesinde toplanan Demokratik İslam Kongresi kurucularındandır.

7 Haziran 2015'te yapılan genel seçimde 25. Dönem HDP Kars Milletvekili olan Ayhan Bilgen, 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan erken genel seçimde Kars ilinden tekrar seçilerek 26. Dönem Kars Milletvekili olmuştur.

2015 Ağustos ayında HDP'nin ilk parti sözcüsü olmuştur. Halen Kars Milletvekilliği ve HDP Parti Sözcüsü görevine devam etmektedir.

TBMM 26. Dönem TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Katip Üyesidir. 31 Ocak 2017 tarihinde Diyarbakır'da tutuklanan Ayhan Bilgen hakkında, terör örgütü üyesi olmak', 'Suç işlemeye alenen tahrik' ve 'Halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma' suçlarından 11 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Kim olucak buda pkklı biridir.keMALle omuz omuza verip ülkeyi amerikaya kukla etmek için başrol oynucaklar
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