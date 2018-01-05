Ayhan Bilgen kimdir? HDP'de Selahattin Demirtaş yerine Ayhan Bilgen'in adı öne çıkıyor!

HDP'de Ayhan Bilgen ismi eş başkanlık için telaffuz ediliyor. HDP Eş Genel başkanı Selahattin Demirtaş, parti genel merkezine yazdığı mektupla görevini bırakacağını ve 3. Olağan Genel Kongre'de de aday olmayacağını açıkladı. Şimdi partide eş genel başkan adayı olacak isimler tartışılıyor ve bu isimlerden Ayhan Bilgen'in isminin öne çıktığı belirtiliyor.

AYHAN BİLGEN KİMDİR?

1970 Sarıkamış doğumlu olan Ayhan Bilgen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi mezunudur. Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Yüksek Lisans yapmıştır. MAZLUMDER Ankara Şube Başkanlığı ve genel yönetim kurulu üyeliği görevini yürüttü. Mayıs 2006′da Mazlum-Der 7. Genel Kurulu’nda, iki yıl için genel başkanlığa seçildi. Aynı zamanda Özgür Gündem ve Evrensel Gazetelerinde de köşe yazarlığı yaptı. 22 Temmuz 2007 seçimlerinde Bin Umut Adayları kapsamında Konya’dan bağımsız milletvekili adayı oldu.

Ayhan Bilgen 30 Mart 2014 Yerel seçimlerinde HDP 'nin Adana Seyhan ilçesi başkan adayı olmuştur. Haziran 2014’te HDP ikinci olağan kongresiyle Genişlemeden Sorumlu Eş Genel Başkan yardımcılığına gelmiştir. 2014 senesinde toplanan Demokratik İslam Kongresi kurucularındandır.