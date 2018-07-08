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Ayı ve maymunlara buzlu meyve diyeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 14:37 | Son Güncelleme

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ndeki ayı ve maymunların aşırı sıcak yaz günlerinde serinlemelerine yardımcı olmak için yaz diyeti uygulanıyor.

Ayı ve maymunlara buzlu meyve diyeti

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ndeki ayı ve maymunların aşırı sıcak yaz günlerinde serinlemelerine yardımcı olmak için yaz diyeti uygulanıyor. Verilen buzlu meyveleri, özellikle maymunlar dakikalar içerisinde tüketiyor.
650 dönümlük arazide 127 türden 1500 hayvanın barındığı Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'nda hayvanlara özel diyet uygulanıyor. Yaz aylarında vücut sıcaklıklarını düşürmek ve serinlemelerine yardımcı olmak için buzlu meyve kokteyli hazırlayan bakıcılar, öğle saatlerinde meyveleri hayvanlara veriyor. Sıcağa dayanıksız olan boz ayı ve örümcek maymunlar, buzlu meyveleri iştahla yiyor.
Domates, muz, üzüm, elma, kavun, karpuz, biber ve salatalıktan oluşan zengin mönüyü paylaşamayan örümcek maymun ailesinin küçük çaplı kavgaları da ziyaretçiler tarafından ilgiyle izleniyor. Bakıcılarının yiyecek kabına bıraktığı buzlu yaz diyetinin tadına önce örümcek maymun ailesinin lideri 'Uslu' bakıyor. Uslu'nun onayının ardından ailenin diğer genç üyeleri de gelerek mönünün tadına bakıyor. Zaman zaman itişmelerin yaşandığı beslenme saatinde maymunlar tüm menüyü dakikalar içerisinde tüketiyor.
'BESLENİRKEN SERİNLİYORLAR'
Buzlu meyve kokteylinin diğer müdavimi ise boz ayı ailesi. Ayılar buzlu kokteyl sayesinde hem besleniyor hem de serinliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı sorumlu veterineri Aygül Arsun, sıcak havalarda hayvanların kalorisi düşük gıdalarla beslendiğini belirtti. Hava sıcaklığının 38 derecenin üzerinde seyrettiğini kaydeden Arsun, "Hayvanlara buzlu meyveler veriyoruz. Zaten sıcakla çok mücadele ediyor bu hayvanlar, o yüzden kalorisi ve enerjisi düşük gıdalar veriyoruz. Özellikle maymunlar bu diyete bayılıyor. İçerisinde çok çeşitli sebze ve meyveler var. Beslenirken serinliyorlar" dedi.

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Ayı ve maymunlara buzlu meyve diyetiAyı ve maymunlara buzlu meyve diyetiAyı ve maymunlara buzlu meyve diyetiAyı ve maymunlara buzlu meyve diyeti

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