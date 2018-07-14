Ayıları izlemek isteyenler tatil köyüne akın etti

Adem GÜNGÖR/ŞAVAŞAT (Artvin), (DHA)- ARTVİN'in Şavşat ilçesinde aç kalan boz ayıların, bölgedeki tatil köyünde beslenmesi, bölgeyi ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor. İlçede aç kalan boz ayılar, Kocabey köyündeki Sahara Milli Parkı'nda yer alan tatil köyünün daimi ziyaretçisi oldu. Belirli aralıklarda özellikle akşam saatlerinde tesis çevresine dadanan ayıların çöp kutularından karnını doyurması, tesiste yemek yiyenlerin de ilgisiyle karşılaşıyor. Çevredeki insanlara aldırış etmeden karınlarını doyuran, sonra da ormanlık alana dönen ayıları görmek isteyenler de aileleriyle birlikte soluğu tatil köyünde almaya başladı. Tesis müşterileri bir yandan yemeklerini yerken bir yandan cep telefonlarıyla çöp kutularından besleyen ayıların bu anlarını görüntülüyor. İşletme sahibi Metecem Çelik, ayıların misafirleri olduklarını belirterek, "Her akşam bir boz ayı misafirimiz oluyor. Tesisten yayılan yemek kokuları ve çöp kutularındaki atıklar nedeniyle geceleri çevrede ayılar geziniyor. Ayıları karnını doyururken izlemek isteyenler de tesise geliyor" dedi.
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