’Ayın Sürücüsü’ ödülleri verildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark A.Ş.’de 2 sürücü, ‘Ayın Sürücüsü’ ödülüne layık görüldü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş, vatandaşların daha kaliteli ulaşım sağlayabilmeleri için çeşitli uygulamalar yapıyor. Yolcu memnuniyetinin amaçlandığı çalışmalar ile otobüs şoförleri ödüllendiriliyor. Şoförlerin moral ve motivasyonunu artırmak adına da etkili olan projede her ay, ayın personeli seçiliyor. Ayın sürücü personelleri, konforlu araç kullanımı, yolculardan gelen dönüşler, gizli yolcu araştırması, idari amirlerin görüşleri, kişisel bakım ve yolcu ilişkileri gibi unsurlar değerlendirilerek belirleniyor.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Gebze Garajından Fikri Gümüşel ve Körfez garajından Adem Kayar, ‘Ayın Sürücüsü’ seçilerek, UlaşımPark Genel Müdürü Yasin Özlü tarafından plaket ve ödülleri takdim edildi. Sürücü personellere örnek davranışlarından dolayı teşekkür ederek başarılarının devamını dileyen Özlü, “Vermiş olduğunuz hizmet ile bizi temsil ediyorsunuz. 27 bin yolcu ile ilk gün çıktığımız bu yolda günlük rekorumuz 58 bin yolcuya ulaşmıştır. Bu kalite, gelişim ve artış hepimizin başarısıdır” dedi.