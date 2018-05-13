Ayırmaya çalıştığı kavgada hayatını kaybetti

Düzce'de iki kişi arasında çıkan silahlı kavgaya engel olmaya çalışan imam, tüfekle yaralanması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen Serhat P. ile ismi henüz öğrenilemeyen kişi arasında Gümüşova ilçesi Yıldıztepe köyünde, cenaze mevlidinde tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serhat P, av tüfeği ile ateş etti. Bu sırada tarafları ayırmaya çalışan Ardıçdibi Köyü Camisi imamı Salih Gönül yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Gönül'ü Cumayeri Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Gönül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, Serhat P'nin yakalanması için çalışması başlattı.

