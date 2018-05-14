Ayırmaya çalıştığı kavgada ölen imam defnedildi

Düzce'de gittiği cenaze mevlidinde çıkan kavgayı ayırmak isterken ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen ve burada hayatını kaybeden köy imamı defnedildi.
Gümüşova ilçesi Yeşiltepe köyünde dün akşam, aralarında husumet olduğu öğrenilen Serhat P. ile ismi henüz belirlenemeyen kişi arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken av tüfeğinden çıkan kurşunla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede vefat eden Ardıçdibi Köyü Camisi İmamı Salih Gönül'ün cenazesi, hastane morgundan alınarak köydeki evine getirildi.
Gönül'ün naaşı daha sonra buradan alınarak Ardıçdibi Köyü Merkez Camisi'ne getirildi.
Burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı.
Gönül'ün cenazesi, aynı köyün mezarlığına dualarla defnedildi.
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