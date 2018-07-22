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Aykurt Nuhoğlu ve Hayri İnönü Boğazı yüzerek geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 14:06 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 30.

Aykurt Nuhoğlu ve Hayri İnönü Boğazı yüzerek geçti

İSTANBUL,(DHA)- TÜRKİYE Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 30. kez düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul Boğazı'nda yapıldı. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü de yarışa katılarak İstanbul Boğazı’nı yüzerek geçti.

Anadolu Yakası'nda Kanlıca İskelesi'nden başlayan ve Avrupa Yakası'nda Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı önünde son bulan yaklaşık 6,5 kilometrelik yarışa, 55 farklı ülkeden toplam 2 bin 419 yüzücü katıldı.

Türkiye ve İstanbul'un tanıtımına katkıda bulunan yarışta sporcular, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun startı vermesiyle Anadolu yakasında Kanlıca İskelesi'nden gruplar halinde İstanbul Boğazı'na atladı. Ayaklarına bağlanan çipler sayesinde dereceleri belirlenen yüzücülere, parkur boyunca herhangi bir sıkıntı durumunda müdahale edebilmek için deniz araçları eşlik etti.

“AYKURT NUHOĞLU İLE YÜZDÜK, BU DEFA O BENİ GEÇTİ”

Yarışa katılan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, “Yarışı bitirmiş olmanın verdiği haz o kadar güzel ki, yarışa bir sonraki sene katılmanın heyecanını bile şimdiden yaşıyorum. Ben bitirmiş olmak için yarışa giriyorum. Derece almak gibi bir merakım yok. Çok büyük bir zevkti. Kadıköy Belediye Başkanı ile birlikte yüzdük. Sanırım bu defa o beni geçti” dedi.

“İHTİYACI OLAN ÇOCUKLAR İÇİN YÜZDÜK, ÇOK GÜZEL BİR DUYGU”

Yarışa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ise,” Asya’dan Avrupa’ya yüzmek çok güzel bir duygu. Bu sene Koruncuk Vakfı çocukları için, özellikle ihtiyacı olan çocuklar için yüzdük” ifadelerini kullandı.

Dünyanın en iyi açık su yüzme organizasyonu olarak gösterilen etkinliği, erkekler genel klasmanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Doğukan Ulaç, 46 dakika 58 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamladı. Türk yüzücü Erge Can Gezmiş derecesiyle ikinci, ABD'den Alexander Kostich ise ile üçüncü oldu.

Kadınlar genel klasmanda ise Türk sporcu Hilal Zeynep Saraç, 50 dakika 30 saniyelik derecesiyle ilk sırayı elde etti. İkinci sırayı, 50 dakika 40 saniyelik süresiyle Buse Topçu alırken, onu 10 saniye geriden takip eden ABD'li AmyDantzler ise üçüncü sırada kendisine yer buldu.

Yarış sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile TMOK Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Asbaşkanı Uğur Erdener takdim etti.

(GÖRÜNTÜ-FOTOĞRAF)

Aykurt Nuhoğlu ve Hayri İnönü Boğazı yüzerek geçtiAykurt Nuhoğlu ve Hayri İnönü Boğazı yüzerek geçtiAykurt Nuhoğlu ve Hayri İnönü Boğazı yüzerek geçtiAykurt Nuhoğlu ve Hayri İnönü Boğazı yüzerek geçti

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