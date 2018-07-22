Aykurt Nuhoğlu ve Hayri İnönü Boğazı yüzerek geçti

İSTANBUL,(DHA)- TÜRKİYE Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 30. kez düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul Boğazı'nda yapıldı. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü de yarışa katılarak İstanbul Boğazı’nı yüzerek geçti.

Anadolu Yakası'nda Kanlıca İskelesi'nden başlayan ve Avrupa Yakası'nda Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı önünde son bulan yaklaşık 6,5 kilometrelik yarışa, 55 farklı ülkeden toplam 2 bin 419 yüzücü katıldı.

Türkiye ve İstanbul'un tanıtımına katkıda bulunan yarışta sporcular, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun startı vermesiyle Anadolu yakasında Kanlıca İskelesi'nden gruplar halinde İstanbul Boğazı'na atladı. Ayaklarına bağlanan çipler sayesinde dereceleri belirlenen yüzücülere, parkur boyunca herhangi bir sıkıntı durumunda müdahale edebilmek için deniz araçları eşlik etti.

“AYKURT NUHOĞLU İLE YÜZDÜK, BU DEFA O BENİ GEÇTİ”

Yarışa katılan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, “Yarışı bitirmiş olmanın verdiği haz o kadar güzel ki, yarışa bir sonraki sene katılmanın heyecanını bile şimdiden yaşıyorum. Ben bitirmiş olmak için yarışa giriyorum. Derece almak gibi bir merakım yok. Çok büyük bir zevkti. Kadıköy Belediye Başkanı ile birlikte yüzdük. Sanırım bu defa o beni geçti” dedi.