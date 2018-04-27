"Ayla" filmi Cenevre'de

CENEVRE (AA) - Kore Savaşı'nda Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin başından geçen olaylardan esinlenilerek beyaz perdeye aktarılan "Ayla" filmi, 13. Cenevre Uluslararası Oryantal Film Festivali'nde gösterime girdi.
Film öncesi, Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık, Grutli Sineması'nda resepsiyon verdi.
Resepsiyona, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Naci Koru, Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Nezdindeki Daimi Temsilcisi Kemal Madenoğlu, Batı İsviçre Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı Celal Bayar, bazı sivil toplum kuruluşları, İsviçre'deki Türk vatandaşları ve İsviçreliler katıldı.
Türk ve İsviçreli çok sayıda üst düzey konuk ile izleyicinin yoğun ilgi gösterdiği filmin sonunda duygusal anlar yaşandı.
Cenevre'de 29 Nisan'a kadar sürecek festivalde farklı ülkelerden yüzden fazla film seyircilerle buluşuyor.
ABD'den skandal itiraf: Suriye'ye hava saldırılarımızda 883 sivil öldü
İsrail'den İran'a: 'Yerle bir edeceğiz'
Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı
HDP'li Pervin Buldan'dan çok konuşulacak açıklama! Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı
ÖSYM'den adaylara fotoğraf kolaylığı!
Gazi Üniversitesi karıştı! Öğrencilerin protestosu sırasında ateş açıldı
'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk
Özel okullar sınavla öğrenci alacak! Robert Koleji, Fransız ve İtalyan Lisesi'nden MEB kararı
Davutoğlu'nun sözlerine CHP'den ilk tepki
Balıkesir'de güzellik ve masaj salonu adı altında fuhuş!
Kim olduğu ortaya çıktı!
WhatsApp kullananlar dikkat! Sınır geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum