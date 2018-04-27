"Ayla" filmi Cenevre'de

CENEVRE (AA) - Kore Savaşı'nda Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin başından geçen olaylardan esinlenilerek beyaz perdeye aktarılan "Ayla" filmi, 13. Cenevre Uluslararası Oryantal Film Festivali'nde gösterime girdi.

Film öncesi, Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık, Grutli Sineması'nda resepsiyon verdi.

Resepsiyona, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Naci Koru, Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Nezdindeki Daimi Temsilcisi Kemal Madenoğlu, Batı İsviçre Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı Celal Bayar, bazı sivil toplum kuruluşları, İsviçre'deki Türk vatandaşları ve İsviçreliler katıldı.

Türk ve İsviçreli çok sayıda üst düzey konuk ile izleyicinin yoğun ilgi gösterdiği filmin sonunda duygusal anlar yaşandı.

Cenevre'de 29 Nisan'a kadar sürecek festivalde farklı ülkelerden yüzden fazla film seyircilerle buluşuyor.

