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"Ayla" filmi Katar'da gösterime girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 06:01 | Son Güncelleme

Filmin galası, üst düzey diplomatların katılımıyla başkent Doha'da gerçekleştirildi

DOHA (AA) - Kore Savaşı'nda Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin başından geçen olaylardan esinlenilerek beyaz perdeye aktarılan "Ayla" filmi, Katar'da gösterime girdi.

Türk filmi Ayla'nın başkent Doha'daki galasına Türkiye'in Doha Büyükelçisi Fikret Özer, Güney Kore'nin Doha Büyükelçisi Heung-kyeong Park ve bazı yabancı diplomatlar katıldı.

Özer etkinlikte yaptığı konuşmada, savaşların her zaman acılarla dolu olduğunu ancak bazı olaylarda mutluluk verici hikayelere rastlanabileceğini belirterek, "Ayla filmi, mutluluğun çıktığı bu acıyı temsil ediyor." dedi.

Filmin sponsorluğunu üstlenen Türk Hava Yollarının (THY) Katar Genel Müdürü Mehmet Zingal ise THY'nin sevgi, barış ve insani anlam taşıyan bu filme sponsorluk etmesinden gurur duyduğunu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
ayla filmi Katar

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