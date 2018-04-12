DOHA (AA) - Kore Savaşı'nda Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin başından geçen olaylardan esinlenilerek beyaz perdeye aktarılan "Ayla" filmi, Katar'da gösterime girdi.
Türk filmi Ayla'nın başkent Doha'daki galasına Türkiye'in Doha Büyükelçisi Fikret Özer, Güney Kore'nin Doha Büyükelçisi Heung-kyeong Park ve bazı yabancı diplomatlar katıldı.
Özer etkinlikte yaptığı konuşmada, savaşların her zaman acılarla dolu olduğunu ancak bazı olaylarda mutluluk verici hikayelere rastlanabileceğini belirterek, "Ayla filmi, mutluluğun çıktığı bu acıyı temsil ediyor." dedi.
Filmin sponsorluğunu üstlenen Türk Hava Yollarının (THY) Katar Genel Müdürü Mehmet Zingal ise THY'nin sevgi, barış ve insani anlam taşıyan bu filme sponsorluk etmesinden gurur duyduğunu ifade etti.
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