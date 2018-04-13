Ayla filmi Katar’ın başkenti Doha’da, 9 salonda izleyicilerle buluştu.

Eleştirmenler tarafından; “Sinema tarihinde yapılmış en güzel sevgi filmlerinden biri” olarak değerlendirilen Ayla; Katar’da 9 salonda vizyona girdi. Film, Türkiye’de elde ettiği gişe başarısını yurt dışında da sürdürmeye kararlı. Kore Savaşı’na katılan bir Türk askeriyle, savaş alanında öldürülmüş ailesinin yanında bulduğu küçük kızın sevgi ve umutla beslenen gerçek hikayesinden beyaz perdeye taşınan Ayla, Avrupa’dan sonra Katar’da vizyon yolculuğuna başladı.

Katıldığı uluslararası festivallerden de ödüllerle dönen Ayla, Uluslararası Asya Film Festivali’nde Yılın En İyi Filmi olarak “İzleyici Ödülü” alırken Captown Film Festivali’nde filmin kurgusunu yapan Mustafa Presheva’ya “En İyi Kurgu Yönetmeni Ödülü” kazandırdı. Ayla, Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen Palm Springs Film Festivali’nden de ödülsüz dönmedi. 77 ülkeden 180 filmin katıldığı festivalde izleyici oylarıyla; “Best of the Fest” listesine girdi. Arizona’da düzenlenen Sedona Uluslararası Film Festivalinde “En İyi Yabancı Film”seçilirken, izleyici oylarıyla da “En İyi Film” ödülünü aldı.

Tüm dünyada sinemaseverlerin yakından takip ettiği, filmleri izlemeden önce mutlaka ziyaret ettikleri internet sitesi IMDB’de puanı 9.1 olan Türkiye’nin Oscar adayı Ayla, Doha’da gösterimde.