"Ayla" Kore'de izleyiciyle buluştu

İSTANBUL (AA) - Kore Savaşı'nda Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin başından geçen olaylardan esinlenilerek beyaz perdeye aktarılan "Ayla" filmi, Güney Kore izleyicisiyle buluştu.
Dünyanın birçok ülkesinde gittiği festivallerden ödülle dönen filmin, Seul'un merkezindeki CGV IP Park Mall’da gerçekleşen gala gösterimine bin 200 kişi katıldı.
Gösterime, yönetmen Can Ulkay, başrol oyuncularından İsmail Hacıoğlu, çocuk oyuncu Kim Seol, 75 yaşındaki gerçek Ayla Kim Eunja, Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Ersin Erçim, Güney Kore Milli Savunma Bakanı Song Yong-Moo ve Kore Gaziler Bakanı Pi Woo-Jin de katıldı.
Kore'de başlayıp Türkiye'de devam eden gerçek bir hayat hikayesini beyazperdeye taşıyan film, Kore'de 320 sinema salonunda gösterime girdi.
Yönetmen koltuğuna Can Ulkay'ın üstlendiği filmde, İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor, Ali Atay, Murat Yıldırım, Taner Birsel, Altan Erkekli, Meral Çetinkaya, Damla Sönmez, Büşra Develi, Eric Roberts, Lee Kyung-Jin, Sinem Uslu ve Erkan Petekkaya rol aldı.
Senaryosu Yiğit Güralp'e ait olan ve gerçek bir hikayeden uyarlanan film, Kore Savaşı sırasında kimsesiz bir şekilde bulduğu 5 yaşındaki bir kızın bakımını üstlenen Astsubay Süleyman Dilbirliği ile Ayla adı verilen kız çocuğunun hikayesini anlatıyor.
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