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AYM’den Enis Berberoğlu’nun başvurusuna ret

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 04:26 | Son Güncelleme

MİT TIR'larına ilişkin belgeleri kamuoyuna sunduğu gerekçesiyle tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile seçilme hakkının ihlal edildiği yönündeki iddialarla Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptığı başvuruda ret kararı çıktı.

AYM’den Enis Berberoğlu’nun başvurusuna ret

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun "Tutuklanması hakkındaki kararın hukuki olmaması gerekçesiyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlali" ve "Milletvekilliği görevini yerine getiremediği gerekçesiyle seçilme hakkının ihlal edildiği" iddialarıyla Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı bireysel başvuruda karar çıktı. Mahkeme, Berberoğlu’nun her iki iddiasını da açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez buldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, AYM’nin 18 Temmuz 2018 tarihinde yaptığı toplantıda, Berberoğlu’nun kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddiası hakkında, “Başvurucunun mahkumiyet ile birlikte verilen tutuklama kararı üzerine tutulması yönünden bir ihlalin olmadığı açık olduğundan, başvurunun bu kısmının açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmesi gerekir” değerlendirmesinde bulunuldu.

Berberoğlu’nun milletvekilliği görevini yerine getirememesi nedeniyle bulunduğu seçilme hakkının ihlal edildiği yönündeki iddiası da açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez bulundu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Enis Berberoğlu mit tırları AYM

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